L'85% dei casi di Covid-19 da inizio pandemia concentrato in 10 Regioni. L'Iss: «Contagi in calo tra gli operatori sanitari» (Di sabato 20 febbraio 2021) L'85% dei casi di Covid-19 in Italia da inizio pandemia è stato diagnosticato in 10 Regioni: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Campania, Piemonte, Lazio, Sicilia, Toscana, Puglia e Liguria. E' quanto emerge da un report dell'Istituto superiore di sanità. Secondo L'Iss, inoltre, grazie alla campagna di vaccinazione è attualmente in calo la percentuale di operatori sanitari Contagiati dal Covid rispetto al totale dei casi rilevati in Italia. A inizio gennaio il dato era superiore al 5%, mentre ora è sceso attorno al 2%. «Da metà novembre», è spiegato nel documento, «la percentuale di operatori sanitari ha superato ...

MasciTini : Che strano, le 10 Regioni che sommano l’85% degli abitanti hanno l’85% dei contagiati. Non lo avrei mai immaginato… - Marilenapas : RT @RaiNews: #Covid, l'85% dei casi diagnosticati in Italia da inizio pandemia sono stati diagnosticati in 10 regioni - Mayflower014 : #Covid : nuovo balzo dei contagi in Veneto. Variante inglese: altre due zone rosse nel Lazio. Iss: l'85% casi da i… - QPeriscopica : RT @Open_gol: In dieci Regioni l'85% dei contagi - Dome689 : RT @Open_gol: In dieci Regioni l'85% dei contagi -

