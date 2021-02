Impresa Genoa: trova il 2-2 in dieci al 95’, Badelj acciuffa il Verona (Di sabato 20 febbraio 2021) Passa il Verona al Ferraris contro il Genoa, i ragazzi di Juric vincono 2-1 con una grande prestazione corale. E’ l’Hellas a fare la partita fin dall’inizio, al 17? Czyborra perde un brutto pallone, Barak salta Criscito e serve ad Ilic la palla dell’1-0. I gialloblù due minuti dopo falliscono clamorosamente il raddoppio con Lasagna, l’ex Udinese fallisce da solo contro il portiere. Nel finale di primo tempo Zajc è il più pericoloso dei suoi, sfiorando il gol su punizione e poi con una conclusione di destro. A inizio ripresa Shomurodov sfrutta un retropassaggio sbagliato da parte di Cetin e insacca superando agevolmente Silvestri. La squadra di Juric non si perde d’animo e riparte subito all’assalto, Lasagna colpisce un palo clamoroso a tu per tu con Perin, Barak sfiora il gol con un sinistro dal limite dell’area. Al 61? tornano avanti gli scaligeri ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 febbraio 2021) Passa ilal Ferraris contro il, i ragazzi di Juric vincono 2-1 con una grande prestazione corale. E’ l’Hellas a fare la partita fin dall’inizio, al 17? Czyborra perde un brutto pallone, Barak salta Criscito e serve ad Ilic la palla dell’1-0. I gialloblù due minuti dopo falliscono clamorosamente il raddoppio con Lasagna, l’ex Udinese fallisce da solo contro il portiere. Nel finale di primo tempo Zajc è il più pericoloso dei suoi, sfiorando il gol su punizione e poi con una conclusione di destro. A inizio ripresa Shomurodov sfrutta un retropassaggio sbagliato da parte di Cetin e insacca superando agevolmente Silvestri. La squadra di Juric non si perde d’animo e riparte subito all’assalto, Lasagna colpisce un palo clamoroso a tu per tu con Perin, Barak sfiora il gol con un sinistro dal limite dell’area. Al 61? tornano avanti gli scaligeri ...

pisto_gol : Gen-Ver 2:2 Gol, errori e emozioni fino alla fine : Verona avanti con Ilic (sbaglia Czyborra) 1:1 del Genoa con Sho… - LuigiBevilacq17 : RT @pisto_gol: Gen-Ver 2:2 Gol, errori e emozioni fino alla fine : Verona avanti con Ilic (sbaglia Czyborra) 1:1 del Genoa con Shomurodov,(… - mantegazziani : RT @pisto_gol: Gen-Ver 2:2 Gol, errori e emozioni fino alla fine : Verona avanti con Ilic (sbaglia Czyborra) 1:1 del Genoa con Shomurodov,(… - denisbellini1 : @pisto_gol Pareggiare in casa con questo verona è un'impresa per il genoa, dominato dall hellas per tutta la partit… - TV7Benevento : Impresa Genoa: trova il 2-2 in dieci al 95’, Badelj acciuffa il Verona... -