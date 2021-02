I social piangono Mauro Bellugi: “Ti abbiamo voluto bene” (Di sabato 20 febbraio 2021) Mauro Bellugi non ce l'ha fatta, l'ex difensore dell'Inter si è spento all'età di 71 anni dopo una lunga battaglia. Nei mesi scorsi Bellugi aveva subito l'amputazione delle gambe dopo essere stato colpito dal Covid. E' tanto l'affetto mostrato dai tifosi nei confronti del compianto difensore, sui social sono tantissimi i tifosi che hanno voluto dedicare un ultimo saluto a Mauro Bellugi.I SALUTI social A Mauro Bellugicaption id="attachment 1097099" align="alignnone" width="1024" Minuto di silenzio per Mauro Bellugi/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/IlReplicante/status/1363142445555474433?s=20"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/DICPI ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 febbraio 2021)non ce l'ha fatta, l'ex difensore dell'Inter si è spento all'età di 71 anni dopo una lunga battaglia. Nei mesi scorsiaveva subito l'amputazione delle gambe dopo essere stato colpito dal Covid. E' tanto l'affetto mostrato dai tifosi nei confronti del compianto difensore, suisono tantissimi i tifosi che hannodedicare un ultimo saluto a.I SALUTIcaption id="attachment 1097099" align="alignnone" width="1024" Minuto di silenzio per/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/IlReplicante/status/1363142445555474433?s=20"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/DICPI ...

ItaSportPress : I social piangono Mauro Bellugi: 'Ti abbiamo voluto bene' - - tal_marcoxxx : RT @Enrico_ds27: @juventibus Lo so che è reato mettere in discussione Ronaldo, ma la verità è che abbiamo barattato gli anni migliori di Dy… - Enrico_ds27 : @juventibus Lo so che è reato mettere in discussione Ronaldo, ma la verità è che abbiamo barattato gli anni miglior… - SollazzoRosa : @riotta Impresa ardua con gli elettori almeno sulla base di quel che leggo sui social. Eppure mi ha stupito tanta a… - Alf883 : @JUREGRANDE non è che mi frega tantissimo condivido il tuo pensiero a quelli che ora piangono andrebbe tolto il dir… -