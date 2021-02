I problemi alla prostata, cause e rimedi (Di sabato 20 febbraio 2021) Ghiandola che fa parte del sistema urinario, la prostata ricopre un ruolo molto importante nel sistema riproduttivo maschile. Importante quanto delicata, sebbene molto piccola, la prostata è una ghiandola che non può essere trascurata. La funzioneprincipale della prostata riguarda la produzione del liquido prostatico, che contiene gli elementi necessari a nutrire e veicolare gli spermatozoi. Inoltre, ricopre la funzione di controllore del flusso di urina, grazie alle fibre muscolari che circondano l’uretra e sono sotto il controllo del sistema nervoso centrale. Purtroppo la prostata può essere soggetta a problematiche più o meno fastidiose e gravi. Durante la tarda età adulta, negli uomini si assiste a un progressivo ingrossamento di un’area della prostata che, aumentando di volume, comprime ... Leggi su nuovasocieta (Di sabato 20 febbraio 2021) Ghiandola che fa parte del sistema urinario, laricopre un ruolo molto importante nel sistema riproduttivo maschile. Importante quanto delicata, sebbene molto piccola, laè una ghiandola che non può essere trascurata. La funzioneprincipale dellariguarda la produzione del liquido prostatico, che contiene gli elementi necessari a nutrire e veicolare gli spermatozoi. Inoltre, ricopre la funzione di controllore del flusso di urina, grazie alle fibre muscolari che circondano l’uretra e sono sotto il controllo del sistema nervoso centrale. Purtroppo lapuò essere soggetta a problematiche più o meno fastidiose e gravi. Durante la tarda età adulta, negli uomini si assiste a un progressivo ingrossamento di un’area dellache, aumentando di volume, comprime ...

