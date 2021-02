I dissidenti M5S si organizzano. E invocano Di Battista per sperare in un futuro. L’uscente dai 5S Crucioli attacca Draghi: “Nel 2015 in Grecia non scelse la gente ma la finanza” (Di sabato 20 febbraio 2021) Mattia Crucioli è uno dei 15 senatori pentastellati espulsi per aver negato la fiducia al governo Draghi. Ora lavora per formare “un gruppo nuovo, ancorato ai principi rivoluzionari e alle profonde esigenze di cambiamento che avevano creato la spinta propulsiva del Movimento delle origini”. Di Battista? “Sarebbe un aiuto formidabile”, dice. Dopo l’espulsione lei ha dichiarato di lavorare per formare un gruppo che faccia “opposizione seria”. “Ritengo che questo governo elitario non vorrà né potrà ridurre le diseguaglianze né fare gli interessi delle fasce deboli, dei lavoratori, degli artigiani, commercianti e piccoli imprenditori. Sarà prioritariamente orientato a garantire la sopravvivenza del sistema bancario e della grande impresa interconnessa con le filiere europee. E come unica opposizione avrà di fronte un partito che scavalca ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 20 febbraio 2021) Mattiaè uno dei 15 senatori pentastellati espulsi per aver negato la fiducia al governo. Ora lavora per formare “un gruppo nuovo, ancorato ai principi rivoluzionari e alle profonde esigenze di cambiamento che avevano creato la spinta propulsiva del Movimento delle origini”. Di? “Sarebbe un aiuto formidabile”, dice. Dopo l’espulsione lei ha dichiarato di lavorare per formare un gruppo che faccia “opposizione seria”. “Ritengo che questo governo elitario non vorrà né potrà ridurre le diseguaglianze né fare gli interessi delle fasce deboli, dei lavoratori, degli artigiani, commercianti e piccoli imprenditori. Sarà prioritariamente orientato a garantire la sopravvivenza del sistema bancario e della grande impresa interconnessa con le filiere europee. E come unica opposizione avrà di fronte un partito che scavalca ...

