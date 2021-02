Gli adolescenti di Codogno un anno dopo | aspettando «il tempo che ci verrà ridato»

(Di sabato 20 febbraio 2021) «Chissà come sarà buono il profumo del tempo che ci verrà ridato». È uno degli ultimi tweet pubblicati da Giulia, 17 anni, di Codogno. È stata la prima ad avere raccontato sui social cosa stava accadendo nel suo piccolo paese del Lodigiano, diventato nelle prime ore del 20 febbraio 2020 il primo focolaio di covid in Italia.

Un anno fa il paesino del lodigiano diventava la prima zona rossa d'Italia. Erano stati gli adolescenti a descriverne le condizioni e le sensazioni più inedite. Cosa resta oggi nei loro cuori a distan ...