(Di sabato 20 febbraio 2021) Intervento della polizia, ieri sera, 19 febbraio, in un bardi, in via Baccio da Montelupo, dove sono stati trovati due clienti che cenavano seduti a uno dei tavoli all'esterno del locale. Sia gli avventori che il titolare sono stati sanzionati L'articolo proviene daPost.

FirenzePost : Firenze: cenano in paninoteca violando norme covid. Multe da 400 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze cenano

TUTTO mercato WEB

Sono oltre 8mila i ristoranti che hanno aderito al flash mob #ioaprosoloinisicurezza. Treviso,, Pisa, Salerno, Ravenna, Palermo: in tutto lo stivale gli imprenditori del mondo Horeca hanno acceso le luci e gli impianti stereo e si sono messi a tavola con i loro dipendenti, per una sera ...Intervento della polizia, ieri sera, 19 febbraio, in un bar paninoteca di Firenze, in via Baccio da Montelupo, dove sono stati trovati due clienti che cenavano seduti a uno dei tavoli all'esterno del ...