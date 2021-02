Femminicidio a Genova, parla il killer: “L’ho colpita, poi volevo uccidermi!” (Di sabato 20 febbraio 2021) Renato Scapusi, l’assassino di Clara Ceccarelli ha confessato l’omicidio: “Non voleva tornare con me e L’ho colpita.” “Non voleva tornare con me, cosi L’ho colpita!”. Queste le parole di Renato Scapusi, assassino di Clara Ceccarelli: l’uomo arriva al negozio della vittima, le infligge trenta coltellate, inveendo sul corpo con una brutalità spropositata. Successivamente come ha delineato alle autorità, aveva deciso di farla finita: “Dopo ho vagato per la città fino al Galliera. volevo uccidermi” Si è infatti allontanato dal luogo del delitto cercando il suicidio, lanciandosi dalle Mura Cappuccine: qui però verrà raggiunto dalle forze dell’ordine, i quali intanto avevano trovato il corpo di Clara e avevano già intravisto l’uomo come colpevole. Un solo richiamo dal basso delle mura, ... Leggi su chenews (Di sabato 20 febbraio 2021) Renato Scapusi, l’assassino di Clara Ceccarelli ha confessato l’omicidio: “Non voleva tornare con me e.” “Non voleva tornare con me, cosi!”. Queste le parole di Renato Scapusi, assassino di Clara Ceccarelli: l’uomo arriva al negozio della vittima, le infligge trenta coltellate, inveendo sul corpo con una brutalità spropositata. Successivamente come ha delineato alle autorità, aveva deciso di farla finita: “Dopo ho vagato per la città fino al Galliera.uccidermi” Si è infatti allontanato dal luogo del delitto cercando il suicidio, lanciandosi dalle Mura Cappuccine: qui però verrà raggiunto dalle forze dell’ordine, i quali intanto avevano trovato il corpo di Clara e avevano già intravisto l’uomo come colpevole. Un solo richiamo dal basso delle mura, ...

martaw93 : RT @BabboleoNews: #Femminicidio a Genova, via Colombo: il presidio contro la violenza sulle donne. Le parole di Manuela Caccioni, responsab… - infoitinterno : Genova, le donne scendono in piazza contro il femminicidio - StefaniaMarcone : RT @Goodmorning_ge: #Femminicidio:Si potrebbero dire tante cose già dette, oggi come ieri e l’altro ieri e i giorni prima. Si potrebbe dire… - rosangela_urso : RT @Goodmorning_ge: #Femminicidio:Si potrebbero dire tante cose già dette, oggi come ieri e l’altro ieri e i giorni prima. Si potrebbe dire… - pulin_in : La donna che è stata uccisa a Genova dall'ex si era pagata il funerale in anticipo... -