F1 | Rosberg | “Hamilton il più forte di tutti i tempi | batterlo è stato fantastico”

(Di sabato 20 febbraio 2021) L’ex pilota di Formula 1 Nicoha rilasciato un’intervista al quotidiano Augsburger Allgemeine: “Mi sono ritirato nel momento giusto secondo me. Ormai avevo realizzato il mio sogno e volevo dedicarmi ad altro. Ero consapevole della bravura di, anzi credo che sia addirittura il migliore di. Averlo battuto, peraltro sulla stessa macchina, dà maggior valore al mio successo“. “Lewis è il favorito per il Mondiale 2021 – ha proseguito il tedesco – Oltre al suo talento ha una macchina fantastica. L’unico che potrebbe creargli difficoltà è Max Verstappen, o al massimo Sergio Perez, ma dipenderà dalla vettura. Bottas? Le sue chance diminuiscono stagione dopo stagione“. SportFace.

E c'è il precedente di Lewis, capace di vincere 10 gare su 21 nel 2016, ma comunque sconfitto a fine stagione in classifica da Nico.