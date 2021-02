DERBY | i dubbi di formazione per Pioli verso Milan-Inter News

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #MilanInter Quei tre (finti) dubbi di #Conte. @Inter avanti con #Eriksen e #Perisic - PianetaMilan : #VIDEO #DERBYMILANO: i dubbi di formazione per #Pioli verso #MilanInter / #News - sportli26181512 : Quei tre (finti) dubbi di Conte. Inter avanti con Eriksen e Perisic: Quei tre (finti) dubbi di Conte. Inter avanti… - internewsit : Conte, il derby è già iniziato: tre dubbi veri, o soltanto pretattica? - - _enz29 : RT @Gazzetta_it: #MilanInter Quei tre (finti) dubbi di #Conte. @Inter avanti con #Eriksen e #Perisic -

Ultime Notizie dalla rete : DERBY dubbi

...in conferenza ha parlato di tredi formazione . Però siamo portati a pensare che si tratti più che altro di pretattica, anche per tenere sulle spine i propri giocatori. L'Inter per il...... Vidal o Eriksen? Unscudetto non capita tutti i giorni, la scelta degli uomini è una questione delicata. Ma l'Inter che scenderà in campo contro il Milan è ormai disegnata, restano pochi“Eriksen ha fatto tanti progressi ed è un bene soprattutto per me”, ha dichiarato il tecnico Antonio Conte alla vigilia del derby ...Antonio Conte in conferenza stampa ha parlato di tre dubbi di formazione per il derby: soltanto pretattica, o parole sincere?