Covid: sindaco Como, 'non possiamo arrenderci, dalla nostra parte c'è la ricerca' (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) - "E' trascorso un anno, dal quel primo caso di coronavirus identificato in Italia. Un anno di passione e sacrificio per tutti noi, ma soprattutto per coloro che sono rimasti in prima linea a fronteggiare il dramma che ha stravolto le nostre vite, in primis sul nostro territorio. Circondati dal silenzio surreale di quei primi giorni, ricorderemo certamente lo smarrimento, la paura, il bisogno di capire qualcosa che nemmeno potevamo concepire nei termini che poi si sarebbero manifestati, di fronte all'improvviso arrestarsi di tutto proprio nella dinamica Lombardia". Il sindaco di Como Mario Landriscina ricorda così la scoperta del primo caso di Covid e ringrazia i medici per l'impegno e il sacrificio in questi mesi di pandemia. "L'inimmaginabile ha modificato le matrici stesse della nostra ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) - "E' trascorso un anno, dal quel primo caso di coronavirus identificato in Italia. Un anno di passione e sacrificio per tutti noi, ma soprattutto per coloro che sono rimasti in prima linea a fronteggiare il dramma che ha stravolto le nostre vite, in primis sul nostro territorio. Circondati dal silenzio surreale di quei primi giorni, ricorderemo certamente lo smarrimento, la paura, il bisogno di capire qualcosa che nemmeno potevamo concepire nei termini che poi si sarebbero manifestati, di fronte all'improvviso arrestarsi di tutto proprio nella dinamica Lombardia". IldiMario Landriscina ricorda così la scoperta del primo caso die ringrazia i medici per l'impegno e il sacrificio in questi mesi di pandemia. "L'inimmaginabile ha modificato le matrici stesse della...

chetempochefa : A un anno dalla scoperta dei primi casi di covid in Italia, il momento in cui è iniziato tutto, avremo con noi il s… - repubblica : Covid, balli vietati: dal sindaco che festeggia in municipio ai single in cerca dell'anima gemella. Multe per tutti… - EmilioBerettaF1 : Covid, balli vietati: dal sindaco che festeggia in municipio ai single in cerca dell'anima gemella. Multe per tutti… - AnsaMarche : Covid: isolato caso variante brasiliana a Cerreto D'Esi. A Cerreto d'Esi. Sindaco, riunione per eventuali chiusure - CaporaleLuca : Stornarella, scendono ancora i casi Covid-19. Il Sindaco Colia: “Non illudiamoci, attenzione al rischio varianti” -