Controlli antidroga | sorprese 14 persone in possesso di stupefacenti

Baiano (Av) – Continua incessante l'opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell'uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'attività condotta da Carabinieri in divisa, coadiuvati da colleghi in borghese e spesso eseguita unitamente ad unità cinofila, è mirata a dissuadere dall'uso di droghe. In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Baiano negli ultimi giorni hanno eseguito numerosi Controlli in tutto il territorio. L'attività ha portato alla segnalazione alla competente Autorità Amministrativa, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 309/90, di 14 persone di età compresa tra i 18 ed i 55 anni.

