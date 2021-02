ATP Montpellier 2021: sorteggiato il tabellone. Jannik Sinner con Bedene, Murray all’orizzonte. Per Sonego c’è Gaston (Di sabato 20 febbraio 2021) E’ stato sorteggiato da poco il tabellone del torneo ATP 250 di Montpellier, alias Open Sud de France, che costituisce l’inizio della prima parte della stagione indoor europea. Evento storico del panorama transalpino, si è giocato fino al 2009 a Lione, per poi trasferirsi proprio a Montpellier con 8 successi nelle ultime 10 edizioni da parte di francesi (10 e non 11, poiché nel 2011 non si è giocato) e Gael Monfils quale ultimo vincitore. Due gli italiani al via nel main draw, e sono entrambi capitati nella parte bassa. Jannik Sinner sfiderà subito lo sloveno Aljaz Bedene, già affrontato e sconfitto nel cammino dell’altoatesino verso il suo secondo torneo ATP a Melbourne, subito prima degli Australian Open. Gli occhi, però, sono puntati su un potenziale secondo turno ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) E’ statoda poco ildel torneo ATP 250 di, alias Open Sud de France, che costituisce l’inizio della prima parte della stagione indoor europea. Evento storico del panorama transalpino, si è giocato fino al 2009 a Lione, per poi trasferirsi proprio acon 8 successi nelle ultime 10 edizioni da parte di francesi (10 e non 11, poiché nel 2011 non si è giocato) e Gael Monfils quale ultimo vincitore. Due gli italiani al via nel main draw, e sono entrambi capitati nella parte bassa.sfiderà subito lo sloveno Aljaz, già affrontato e sconfitto nel cammino dell’altoatesino verso il suo secondo torneo ATP a Melbourne, subito prima degli Australian Open. Gli occhi, però, sono puntati su un potenziale secondo turno ...

