Andrea Zenga mette in discussione il rapporto tra le Rosmello (VIDEO) (Di sabato 20 febbraio 2021) Andrea Zenga parla delle Rosmello La vicinanza tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ha messo in discussione il rapporto tra l’attrice e la sua ‘amica speciale’ Dayane Mello, la quale si è sentita messa completamente da parte da lei e ‘tradita’. Durante l’appuntamento di ieri con il GF Vip le Rosmello hanno avuto una lite L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 20 febbraio 2021)parla delleLa vicinanza trae Rosalinda Cannavò ha messo iniltra l’attrice e la sua ‘amica speciale’ Dayane Mello, la quale si è sentita messa completamente da parte da lei e ‘tradita’. Durante l’appuntamento di ieri con il GF Vip lehanno avuto una lite L'articolo proviene da Novella 2000.

GrandeFratello : 'Non so quello che sarà... quello che so è che mi sto vivendo questo attimo, che è bellissimo'. Andrea Zenga e Rosa… - GrandeFratello : Sta sbocciando un nuovo amore nella Casa di #GFVIP? Andrea Zenga si è dichiarato a Rosalinda e i due sono sempre pi… - Novella_2000 : Zenga mette in discussione il rapporto tra le Rosmello: “Non mi pare sia innamorata di te” (VIDEO) #gfvip - trashesplosivo : Rosalinda parla con Andrea di Dayane #GFvip #exrosmello #rosalinda #zenga - VeronicaVi_ : @SuaViperella Hai ragione sul fatto di continuare a votare ma il loro ragionamento non ha senso! Già il Brasile vot… -