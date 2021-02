Tutta Colpa di Freud: il film di Genovese diventa una fiction Canale5-Prime Video. Bisio rimpiazza Giallini (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutta Colpa di Freud - Claudio Bisio e Caterina Shulha Dimenticate il volto di Marco Giallini, che fu protagonista della pellicola diretta nel 2014 da Paolo Genovese: nella serie tv Tutta Colpa di Freud, disponibile su Amazon Prime Video dal 26 febbraio, il ruolo dello psicanalista, alle prese con tre figlie e con ogni possibile tragicomica complicazione dell’universo femminile, è stato affidato a Claudio Bisio, assente questa mattina alla conferenza stampa di presentazione perchè positivo al Covid. La complessità di tutto ciò che ruota attorno al “sesso debole” si è palesata durante le riprese, perchè ben due delle interpreti principali, durante la pausa forzata dal set dovuta ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 19 febbraio 2021)di- Claudioe Caterina Shulha Dimenticate il volto di Marco, che fu protagonista della pellicola diretta nel 2014 da Paolo: nella serie tvdi, disponibile su Amazondal 26 febbraio, il ruolo dello psicanalista, alle prese con tre figlie e con ogni possibile tragicomica complicazione dell’universo femminile, è stato affidato a Claudio, assente questa mattina alla conferenza stampa di presentazione perchè positivo al Covid. La complessità di tutto ciò che ruota attorno al “sesso debole” si è palesata durante le riprese, perchè ben due delle interpreti principali, durante la pausa forzata dal set dovuta ...

