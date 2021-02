Traffico Roma del 19-02-2021 ore 11:30 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sta lentamente tornando alla normalità una situazione sul Raccordo Anulare dopo il grave incidente avvenuto lungo la carreggiata esterna all’altezza dell’uscita di spaccato e che ha bloccato il Traffico per oltre due ore costretto ad una deviazione al momento c’è una riduzione della sede stradale restano quindi incolonnamenti per diversi chilometri a partire dall’ uscita Trionfale Ottavia restiamo sul raccordo per Traffico intenso in carreggiata interna code a tratti da all’uscita Nomentana al bivio per la Roma L’Aquila la polizia locale Ci segnala un incidente al porto incidente avvenuto in corrispondenza di piazza Carlo Forlanini ed è causa di disagi lungo via Bernardino Ramazzini qualche problema anche in via Angelo Emo per un incidente avvenuto ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sta lentamente tornando alla normalità una situazione sul Raccordo Anulare dopo il grave incidente avvenuto lungo la carreggiata esterna all’altezza dell’uscita di spaccato e che ha bloccato ilper oltre due ore costretto ad una deviazione al momento c’è una riduzione della sede stradale restano quindi incolonnamenti per diversi chilometri a partire dall’ uscita Trionfale Ottavia restiamo sul raccordo perintenso in carreggiata interna code a tratti da all’uscita Nomentana al bivio per laL’Aquila la polizia locale Ci segnala un incidente al porto incidente avvenuto in corrispondenza di piazza Carlo Forlanini ed è causa di disagi lungo via Bernardino Ramazzini qualche problema anche in via Angelo Emo per un incidente avvenuto ...

