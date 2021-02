Stand by me: ecco perché va restituito l’orizzonte ai giovani (Di venerdì 19 febbraio 2021) BOLOGNA – Ci sono i ristori per bar e ristoranti e per i maestri di sci; per le imprese, bonus per famiglie e partite Iva… E per i giovani: quali sono i ristori per loro? Anzi, cosa sono? È un tema da porsi visto quel che sta accadendo, che viene rilevato e detto, ma resta un po’ sullo sfondo. I giovani, che magari si ammalano meno del virus, sono vittime speciali e vere della pandemia: anche per loro forse è il caso di pensare a ‘ristori’ che facciano sentire che li si è pensati non solo in via estemporanea, non solo dopo un allarme. E che non si è fatto affidamento nell’idea che tanto sono nel pieno delle forze e avranno le energie per ripartire quando l’emergenza sarà finita. Leggi su dire (Di venerdì 19 febbraio 2021) BOLOGNA – Ci sono i ristori per bar e ristoranti e per i maestri di sci; per le imprese, bonus per famiglie e partite Iva… E per i giovani: quali sono i ristori per loro? Anzi, cosa sono? È un tema da porsi visto quel che sta accadendo, che viene rilevato e detto, ma resta un po’ sullo sfondo. I giovani, che magari si ammalano meno del virus, sono vittime speciali e vere della pandemia: anche per loro forse è il caso di pensare a ‘ristori’ che facciano sentire che li si è pensati non solo in via estemporanea, non solo dopo un allarme. E che non si è fatto affidamento nell’idea che tanto sono nel pieno delle forze e avranno le energie per ripartire quando l’emergenza sarà finita.

