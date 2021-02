Sea of Thieves da record a gennaio! A quasi 3 anni dal lancio è il mese migliore per numero di utenti attivi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sea of ??Thieves, il gioco piratesco di Microsoft, è più grande di quanto non sia mai stato. Lo sviluppatore Rare ha annunciato che gennaio 2021 è stato il mese più grande di sempre per il gioco in termini di utenti attivi mensili. Il produttore esecutivo Joe Neate ha commentato in un video il risultato "incredibile" raggiunto dal gioco, quasi tre anni dopo il suo lancio nel marzo 2018. Neate ha anche rivelato che Sea of ??Thieves ha visto di recente la più alta cifra di utenti simultanei dal periodo di lancio iniziale. "Essere a quasi tre anni dall'inizio del viaggio di Sea of ??Thieves e trovarsi in questa posizione è semplicemente incredibile", ha detto. "Quindi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sea of ??, il gioco piratesco di Microsoft, è più grande di quanto non sia mai stato. Lo sviluppatore Rare ha annunciato che gennaio 2021 è stato ilpiù grande di sempre per il gioco in termini dimensili. Il produttore esecutivo Joe Neate ha commentato in un video il risultato "incredibile" raggiunto dal gioco,tredopo il suonel marzo 2018. Neate ha anche rivelato che Sea of ??ha visto di recente la più alta cifra disimultanei dal periodo diiniziale. "Essere atredall'inizio del viaggio di Sea of ??e trovarsi in questa posizione è semplicemente incredibile", ha detto. "Quindi ...

