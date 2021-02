Schneider Electric presenta una soluzione integrata ed interoperabile per il settore Healthcare (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Stezzano BG 19 febbraio 2021) - • Garantire la disponibilità e energia e la protezione del personale • Monitoraggio di sistemi elettrici e ambientali, segnalazione immediata di allarmi, registrazione eventi ai fini di tracciabilità con l'integrazione in EcoStruxure for Healthcare Stezzano (BG), 19 febbraio 2021 - Se c'è un ambiente in cui la disponibilità continua di energia e la prevenzione tempestiva di potenziali problemi è critico, certamente è la sala operatoria. Con il supporto delle tecnologie digitali oggi è possibile creare soluzioni innovative, in grado di rispondere in maniera efficace e scalabile secondo le necessità a queste esigenze. Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, presenta oggi una soluzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Stezzano BG 19 febbraio 2021) - • Garantire la disponibilità e energia e la protezione del personale • Monitoraggio di sistemi elettrici e ambientali, segnalazione immediata di allarmi, registrazione eventi ai fini di tracciabilità con l'integrazione in EcoStruxure forStezzano (BG), 19 febbraio 2021 - Se c'è un ambiente in cui la disponibilità continua di energia e la prevenzione tempestiva di potenziali problemi è critico, certamente è la sala operatoria. Con il supporto delle tecnologie digitali oggi è possibile creare soluzioni innovative, in grado di rispondere in maniera efficace e scalabile secondo le necessità a queste esigenze., leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione,oggi una...

