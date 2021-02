(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “La tutela dell’ambiente e il rispetto del territorio accompagnano da sempre la mia esperienza politica, guidandone i passi. Tematiche importanti che meritano una attenta gestione e un accurato controllo da parte di tutte le istituzioni”. A dichiararlo il consigliere regionale Gino. “Il grado di benessere di un territorio, e di conseguenza dei suoi abitanti, deriva da determinati fattori come la qualità dell’aria, la gestione deima anche la riduzione delle fonti inquinanti. Ritengo, dunque, necessario garantire aluna veloce risoluzione delle problematiche relative alla gestione del ciclo deie riprogrammare gli interventi necessari per la ripresa delle attività dello ‘’ di. Attenzione sulla ...

TV7Benevento : Rifiuti e Stir di Casalduni, Abbate “Sostengo le istanze dal Sannio”... -

NTR24

Battipaglia, ex Stir: via ai lavori di restyling. Costeranno 1 milione di euro. Se ne occuperà la ditta cagliaritana Digitalpa ...