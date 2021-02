PS5, Xbox Series X/S e GPU messe all'asta da Microsoft e Sony per evitare il fenomeno dei bagarini? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il co-fondatore di Id Software, John Carmack, ha suggerito un modo per combattere i bagarini, tra le cause delle poche unità presenti sul mercato di PlayStation 5, Xbox Series X/S e GPU. La fornitura di console non è stata in grado di tenere il passo con la domanda, mentre anche l'hardware per PC come l'ultima gamma di schede grafiche RTX di Nvidia sono state nel mirino dei bagarini che hanno acquistato ingenti quantità per poi rivenderle a prezzi gonfiati. Stando alle ultime cifre, si stima che i rivenditori abbiano realizzato un profitto di oltre $ 82 milioni. L'idea di Carmack è che Sony, Microsoft e Nvidia escludano gli intermediari dagli affari e mettano all'asta esse stesse le scorte di console e GPU. Questo inizialmente porterebbe a offerte incredibilmente alte ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il co-fondatore di Id Software, John Carmack, ha suggerito un modo per combattere i, tra le cause delle poche unità presenti sul mercato di PlayStation 5,X/S e GPU. La fornitura di console non è stata in grado di tenere il passo con la domanda, mentre anche l'hardware per PC come l'ultima gamma di schede grafiche RTX di Nvidia sono state nel mirino deiche hanno acquistato ingenti quantità per poi rivenderle a prezzi gonfiati. Stando alle ultime cifre, si stima che i rivenditori abbiano realizzato un profitto di oltre $ 82 milioni. L'idea di Carmack è chee Nvidia escludano gli intermediari dagli affari e mettano all'esse stesse le scorte di console e GPU. Questo inizialmente porterebbe a offerte incredibilmente alte ...

