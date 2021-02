Piovono calcinacci al cimitero | lo spavento di chi era andato a pregare per il caro estinto

(Di venerdì 19 febbraio 2021) FERMIGNANO - Quel che si vede è. Non c'è proprio nulla da dibattere o spiegare. Lo stato di conservazione di alcune parti delcentrale di Fermignano non solo fanno acqua come lo si vede dalle ...

TeleradioNews : Maddaloni. Allerta mantempo: calcinacci ‘piovono’ su un’auto dal cornicione di un palazzo - -

Ultime Notizie dalla rete : Piovono calcinacci

Azzurra TV

Lo stato di conservazione di alcune parti del cimitero centrale di Fermignano non solo fanno acqua come lo si vede dalle emblematiche fotografie ma addirittura eruttanoanche di una certa ...Fortunatamente nessuno è stato colpito daie dai pezzi di ponte staccatisi dalla struttura. Nelle prossime ore comunque si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto accaduto. La ...FERMIGNANO - Quel che si vede è. Non c’è proprio nulla da dibattere o spiegare. Lo stato di conservazione di alcune parti del cimitero centrale di Fermignano non solo fanno ...Cadono calcinacci come se piovesse ad Albano e Velletri dove la preoccupante situazione in cui versano da molti anni diversi fabbricati negli antichi centri storici delle due città ...