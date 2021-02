Pfizer chiese all’Ue 54 euro per dose di vaccino, poi scese a 15 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb – Lo spropositato prezzo di 54,08 euro a dose di vaccino per un contratto del valore di 27 miliardi di euro per 500 milioni di dosi: fu questa la proposta inoltrata da Pfizer alla Ue nel giugno scorso, nell’ambito della prima trattativa sul prezzo del siero anti Covid. Lo riporta Agi, rilanciando quanto riferito dai media tedeschi Ndr, Wdr e Suddeutscher Zeitung. vaccino Pfizer in Ue: da 54 euro a 15 Troverebbe così una motivazione l’iniziale riluttanza dimostrata dalla Commissione europea nel sottoscrivere il contratto con Pfizer-BionNTech siglato solo a novembre, dopo una lunga contrattazione che aveva strappato all’azienda il prezzo di 15,50 euro a iniezione. Il presidente della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb – Lo spropositato prezzo di 54,08diper un contratto del valore di 27 miliardi diper 500 milioni di dosi: fu questa la proposta inoltrata daalla Ue nel giugno scorso, nell’ambito della prima trattativa sul prezzo del siero anti Covid. Lo riporta Agi, rilanciando quanto riferito dai media tedeschi Ndr, Wdr e Suddeutscher Zeitung.in Ue: da 54a 15 Troverebbe così una motivazione l’iniziale riluttanza dimostrata dalla Commissionepea nel sottoscrivere il contratto con-BionNTech siglato solo a novembre, dopo una lunga contrattazione che aveva strappato all’azienda il prezzo di 15,50a iniezione. Il presidente della ...

