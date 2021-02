Pensioni, modello Red in scadenza il 1° marzo: chi deve farlo (Di venerdì 19 febbraio 2021) La presentazione del modello Red (Dichiarazione della situazione reddituale) è uno degli obblighi previsti per i pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito. Quest’anno i pensionati dovranno inviare il documento entro il 1° marzo 2021. In particolare, la scadenza del 1° marzo 2021 vale: per la presentazione delle dichiarazioni relative alla campagna ordinaria 2020 (per l’anno dei redditi realizzati nel 2019); per la campagna solleciti 2019 (per i redditi del 2018) tramite soggetto abilitato convenzionato con l’Istituto. La campagna Red relativa ai redditi percepiti nel 2019 riguarda i titolari di Pensioni ed altre prestazioni legate al reddito che non hanno presentato il modello 730 o il modello Redditi. La presentazione della dichiarazione reddituale ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) La presentazione delRed (Dichiarazione della situazione reddituale) è uno degli obblighi previsti per i pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito. Quest’anno i pensionati dovranno inviare il documento entro il 1°2021. In particolare, ladel 1°2021 vale: per la presentazione delle dichiarazioni relative alla campagna ordinaria 2020 (per l’anno dei redditi realizzati nel 2019); per la campagna solleciti 2019 (per i redditi del 2018) tramite soggetto abilitato convenzionato con l’Istituto. La campagna Red relativa ai redditi percepiti nel 2019 riguarda i titolari died altre prestazioni legate al reddito che non hanno presentato il730 o ilRedditi. La presentazione della dichiarazione reddituale ...

