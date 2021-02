(Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo quasi un mese di ricerche è stato ristamattina ildi Valeria Mella una deglisul. Il cadavere della 25enne era sotto metri di neve sul, in Valle Majelama. Non si trovano ancora Tonino Durante (60 anni), GianMauro Frabotta (33 anni) e Gianmarco Degni, di 26.

fattoquotidiano : Escursionisti dispersi sul Monte Velino dopo una valanga: trovato il corpo di una dei quattro - RaiNews : Continuano le operazioni per la ricerca degli altri tre dispersi - emergenzavvf : Una bella immagine nel lavoro drammatico di ricerca dei 4 escursionisti dispersi sul monte #Velino. Si lavora insie… - marcoDeAmicis : RT @SkyTG24: Monte Velino, trovato il corpo di uno dei 4 escursionisti dispersi in Abruzzo - TG24info : ULTIM'ORA Cassino - Trovata morta sul monte #Velino 25enne originaria di Cassino - -

Ultime Notizie dalla rete : Monte Velino

Dopo quasi un mese di ricerche è stato ritrovato stamattina il corpo di Valeria Mella una degli escursionisti dispersi sul. Il cadavere della 25enne era sotto metri di neve sul, in Valle Majelama. Non si trovano ancora Tonino Durante (60 anni), GianMauro Frabotta (33 anni) e Gianmarco Degni, di ...L'AQUILA - Il corpo di uno dei 4 escursionisti dispersi suldallo scorso 25 gennaio sarebbe stato individuato. Non si sa al momento a chi appartenga: Tonino Durante, 60 anni, GianMauro Frabotta, 33, Gianmarco Degni, 26 e Valeria Mella, 25, tutti di ...Il corpo senza vita della 25enne Valeria Mella, uno dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino dal 25 gennaio, è stato ritrovato dai soccorritori. Sotto la neve restano ancora i corpi di ...Dopo quasi tre settimane di ricerche, i soccorritori hanno recuperato purtroppo senza vita la 25enne che faceva parte del gruppo di escursionisti ...