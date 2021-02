“Mina Settembre”, la seconda stagione si farà (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alice Torri Dopo il successo straordinario della prima stagione, la Rai conferma che un secondo ciclo di episodi di «Mina Settembre», la fiction con protagonista Serena Rossi, è già in fase di scrittura. La prima stagione di “Mina Settembre” ha salutato il pubblico con ascolti record (più di 6 milioni di spettatori, pari al 26,4% di share). Una storia, quella dell’assistente sociale interpretata da Serena Rossi, che ha appassionato il grande pubblico di Rai1 a tal punto da portare gli ascolti a crescere di puntata in puntata. Inevitabile, dunque, una seconda stagione: ci sarà, ed è già in fase di scrittura da alcuni mesi. «E ora si va avanti», ha scritto Serena Rossi sui suoi social all’indomani dell’ultimo episodio. Non c’è ancora una data ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alice Torri Dopo il successo straordinario della prima, la Rai conferma che un secondo ciclo di episodi di «», la fiction con protagonista Serena Rossi, è già in fase di scrittura. La primadi “” ha salutato il pubblico con ascolti record (più di 6 milioni di spettatori, pari al 26,4% di share). Una storia, quella dell’assistente sociale interpretata da Serena Rossi, che ha appassionato il grande pubblico di Rai1 a tal punto da portare gli ascolti a crescere di puntata in puntata. Inevitabile, dunque, una: ci sarà, ed è già in fase di scrittura da alcuni mesi. «E ora si va avanti», ha scritto Serena Rossi sui suoi social all’indomani dell’ultimo episodio. Non c’è ancora una data ...

