Medagliere Mondiali sci alpino 2021 | un oro e un argento | Italia quinta!

Gimpel40229645 : @DanieleRaponi Abbiamo un medagliere da Paese caraibico più che alpino! Forse sarà il caso di puntare sullo #sci da… - Gimpel40229645 : Abbiamo un medagliere da Paese caraibico più che alpino!Forse sarà il caso di puntare sullo #sci dacqua...… - zazoomblog : Medagliere Mondiali sci alpino 2021: Austria in testa Italia quinta con l’oro di Marta Bassino - #Medagliere… - zazoomblog : Medagliere Mondiali sci alpino 2021: Italia quinta con l’oro di Marta Bassino! - #Medagliere #Mondiali #alpino #20… - sportface2016 : Il medagliere aggiornato: prima medaglia per l'#Italia #Bassino -

Ultime Notizie dalla rete : Medagliere Mondiali

... ma la concorrenza per gli azzurri è davvero spietata Cortina 2021,di sci alpino " L'Italia prova ad affidarsi ai signori del gigante , ma sarà dura modificare ildopo che le ......DNF Riikka Honkanen (FIN) DNF Meta Hrovat (SLO) DNF Stephanie Brunner (AUT) DNF Sara Hector (SWE) DNF Nuria Pau (ESP) DNS Thea Louise Stjernesund (NOR) DNS Elena Curtoni (ITA)...L'atleta azzurro non era tra i favoriti, ma ha sfruttato al meglio il suo ottimo momento di forma; oro per il francese Faivre, bronzo per l'austriaco Schwartz; buone prove anche per Tonetti e Franzoni ...Primo podio in carriera per il gigantista italiano nella giornata che contava di più, medaglia d'oro per il francese Mathieu Faivre e bronzo per l'austriaco Marco Schwarz ...