Maturità 2021, il ministro Bianchi: “Niente prove scritte ma un elaborato ampio” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl nuovo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha le idee chiare: dopo 4 giorni e dopo aver incontrato il mondo della scuola, è pronto ad annunciare la modalità dell’esame di Stato 2021. Si tratta di una riconferma, seppur con qualche piccola ma importante precisazione, dello svolgimento dell’esame di Maturità dello scorso anno, quando ad essere ministro dell’Istruzione era Lucia Azzolina. “Non voglio sentir parlare di tesina!” ha fatto sapere il neo ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi in un’intervista al Corriere della Sera. “I maturandi – prosegue il ministro – sono ragazzi e ragazze alla fine del loro percorso scolastico di cinque anni: dovranno preparare un elaborato ampio, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl nuovodell’Istruzione Patrizioha le idee chiare: dopo 4 giorni e dopo aver incontrato il mondo della scuola, è pronto ad annunciare la modalità dell’esame di Stato. Si tratta di una riconferma, seppur con qualche piccola ma importante precisazione, dello svolgimento dell’esame didello scorso anno, quando ad esseredell’Istruzione era Lucia Azzolina. “Non voglio sentir parlare di tesina!” ha fatto sapere il neoall’Istruzione Patrizioin un’intervista al Corriere della Sera. “I maturandi – prosegue il– sono ragazzi e ragazze alla fine del loro percorso scolastico di cinque anni: dovranno preparare un, ...

Ultime Notizie dalla rete : Maturità 2021 Scuola fino al 30 giugno, maturità dal 16 con le lezioni ancora in corso e rientro in classe anticipato ... Bianchi non vuole cambiare data agli esami di maturità, lasciando il 16 giugno come data per gli ... Ma a cambiare potrebbe essere anche la data di inizio del prossimo anno scolastico, il 2021/2022, ...

Bianchi non vuole cambiare data agli esami di maturità, lasciando il 16 giugno come data per gli ... Ma a cambiare potrebbe essere anche la data di inizio del prossimo anno scolastico, il 2021/2022, ...