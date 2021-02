L’attore e conduttore Claudio Bisio è positivo al Coronavirus (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’annuncio è stato dato dallo stesso Claudio Bisio che, a causa del covid, mancherà ad un impegno lavorativo Claudio Bisio è positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore e conduttore attraverso i suoi social, con una serie di storie postate su Facebook e su Instagram. Claudio Bisio ha raccontato il momento che sta vivendo. Con addosso un maglioncino grigio e visibilmente sciupato, direttamente dalla sua casa milanese, Claudio Bisio ha iniziato le storie ringraziando i fans e la community che lo seguono da sempre e anche in questo periodo particolare per gli artisti e poi ha dato la notizia. Ha precisato quanto lui poco ami usare i social per condividere la sua vita privata, ma che ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’annuncio è stato dato dallo stessoche, a causa del covid, mancherà ad un impegno lavorativoal. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore eattraverso i suoi social, con una serie di storie postate su Facebook e su Instagram.ha raccontato il momento che sta vivendo. Con addosso un maglioncino grigio e visibilmente sciupato, direttamente dalla sua casa milanese,ha iniziato le storie ringraziando i fans e la community che lo seguono da sempre e anche in questo periodo particolare per gli artisti e poi ha dato la notizia. Ha precisato quanto lui poco ami usare i social per condividere la sua vita privata, ma che ...

marcellomione1 : RT @Antonio79B: 'Ci vuole così tanto per fare una Tac che la prenota il malato e se la fanno i suoi eredi'. Oggi nel 2009 moriva l'attore… - TOSADORIDANIELA : RT @Antonio79B: 'Ci vuole così tanto per fare una Tac che la prenota il malato e se la fanno i suoi eredi'. Oggi nel 2009 moriva l'attore… - nicolettagiust1 : RT @Antonio79B: 'Ci vuole così tanto per fare una Tac che la prenota il malato e se la fanno i suoi eredi'. Oggi nel 2009 moriva l'attore… - DQuotidiana : RT @Antonio79B: 'Ci vuole così tanto per fare una Tac che la prenota il malato e se la fanno i suoi eredi'. Oggi nel 2009 moriva l'attore… - grossonium : RT @Antonio79B: 'Ci vuole così tanto per fare una Tac che la prenota il malato e se la fanno i suoi eredi'. Oggi nel 2009 moriva l'attore… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attore conduttore Mercato globale del vetro a ossido conduttore trasparente (TCO) Ultime notizie gennaio 2021 Tentativi di battere il record di stime - Aggiornamenti e ricerca fino al 2031 | AGC, NSG, Xinyi - Genovagay Genova Gay