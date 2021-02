King Arthur: Knight's Tale - prova (Di venerdì 19 febbraio 2021) Re Artù, Van Helsing, Re Artù. NeoCore Games è un nome tutto sommato discretamente noto nel panorama indie che per alcuni evocherà principalmente il lavoro sui Diablo-like della miniserie The Incredible Adventures of Van Helsing o l'incursione nello sconfinato universo di Warhammer cortesia di Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr. Sicuramente non capolavori ma prodotti interessanti realizzati con discreta cura e buona dose di ricercatezza, scelte oculate e una profonda passione per setting cupi e vicende dal sapore deliziosamente dark. E poi c'è Re Artù, figura leggendaria conosciuta almeno in parte pressoché da chiunque. Una figura che per il team ungherese è improvvisamente diventata ciclica, una icona pronta a bussare ancora una volta alle porte di una passione evidentemente mai sopita. Era il 2009 quando questo studio pressoché neonato si tuffò nell'immaginario arturiano con ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 febbraio 2021) Re Artù, Van Helsing, Re Artù. NeoCore Games è un nome tutto sommato discretamente noto nel panorama indie che per alcuni evocherà principalmente il lavoro sui Diablo-like della miniserie The Incredible Adventures of Van Helsing o l'incursione nello sconfinato universo di Warhammer cortesia di Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr. Sicuramente non capolavori ma prodotti interessanti realizzati con discreta cura e buona dose di ricercatezza, scelte oculate e una profonda passione per setting cupi e vicende dal sapore deliziosamente dark. E poi c'è Re Artù, figura leggendaria conosciuta almeno in parte pressoché da chiunque. Una figura che per il team ungherese è improvvisamente diventata ciclica, una icona pronta a bussare ancora una volta alle porte di una passione evidentemente mai sopita. Era il 2009 quando questo studio pressoché neonato si tuffò nell'immaginario arturiano con ...

Eurogamer_it : La prova di King Arthur: Knight's Tale ci trasporta in una cupa, affascinante reimmaginazione del mito di Re Artù. - Angy_b_96 : RT @tgk_world: Il rookie group #KINGDOM farà il suo debutto con 'History Of Kingdom: Part ?. Arthur '(basato sul concetto di King Arthur)… - tgk_world : Il rookie group #KINGDOM farà il suo debutto con 'History Of Kingdom: Part ?. Arthur '(basato sul concetto di King… - TheGamesMachine : Il nostro Paolone ha provato la nuova fatica dei talentuosi #NeocoreGames, #KingArthurKnightsTale, #RPG con forte c… - silvio_garofalo : @SkyTG24 Erano una bella compagnia. Erano lui, Fidel, Cumpaio Segundo, Sotomayor, Pietro e Gerardo Maiellaro, Tarek… -

Ultime Notizie dalla rete : King Arthur Zack Snyder sta pensando di fare un film su Re Artù Il regista statunitense, di cui a marzo vedremo Justice League: Director's Cut sulla piattaforma on demand HBO Max, non disdegna affatto l'idea di poter raccontare la figura di King Arthur, come ...

Aquaman - prima immagine della serie animata! Aquaman: King of Atlantis, i primi dettagli Non si conosce la data di uscita di Aquaman: King of ... La serie infatti inizierà con il primo giorno di Arthur Curry nel ruolo del Re di Atlantide. ...

Zack Snyder sta pensando di fare un film su Re Artù Sky Tg24 Zack Snyder sta sviluppando un nuovo film su Re Artù Il leggendario Re Artù potrebbe tornare sul grande schermo in un nuovo film, una rivisitazione a cui sta lavorando il regista Zack Snyder ...

Zack Snyder sta pensando di fare un film su Re Artù Lunga vita a Zack Snyder, strizzando l’occhio al tipico augurio rivolto al mitico re. Stiamo parlando di Artù ( Lunga vita a Re Artù! ), il leggendario condottiero britannico che avrebbe difeso la Gra ...

Il regista statunitense, di cui a marzo vedremo Justice League: Director's Cut sulla piattaforma on demand HBO Max, non disdegna affatto l'idea di poter raccontare la figura di, come ...Aquaman:of Atlantis, i primi dettagli Non si conosce la data di uscita di Aquaman:of ... La serie infatti inizierà con il primo giorno diCurry nel ruolo del Re di Atlantide. ...Il leggendario Re Artù potrebbe tornare sul grande schermo in un nuovo film, una rivisitazione a cui sta lavorando il regista Zack Snyder ...Lunga vita a Zack Snyder, strizzando l’occhio al tipico augurio rivolto al mitico re. Stiamo parlando di Artù ( Lunga vita a Re Artù! ), il leggendario condottiero britannico che avrebbe difeso la Gra ...