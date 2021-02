Il vaccino cubano Soberana 2 verso la fase tre e le altre notizie sul virus (Di venerdì 19 febbraio 2021) La fase finale della sperimentazione coinvolgerà 150mila persone tra Cuba e l’Iran, nuova variante scoperta in Giappone, eccesso di mortalità tra i lavoratori essenziali in California: l’attualità sulla pandemia. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lafinale della sperimentazione coinvolgerà 150mila persone tra Cuba e l’Iran, nuova variante scoperta in Giappone, eccesso di mortalità tra i lavoratori essenziali in California: l’attualità sulla pandemia. Leggi

