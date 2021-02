Fratello Kean: “Moise ceduto per scelta di Sarri, con Allegri non sarebbe mai partito” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Giovanni Kean ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di gazzetta.it, parlando della carriera di Moise Kean, ex attaccante della Juventus e attualmente punta del Paris Saint-Germain. Di seguito le parole del Fratello del calciatore italiano, ceduto dalla Vecchia Signora dopo uno straordinario exploit in Serie A: “I bianconeri non avrebbero mai voluto lasciarlo partire. Credo sia stata una scelta del tecnico che era appena arrivato, Sarri. Con Allegri, Moise non sarebbe mai stato ceduto. Pochettino ha cambiato il modo di giocare del PSG. Ora è una squadra più organizzata, con più identità. Moise ha legato tanto con Kimpembe, Kehrer, Bakker, Di Maria e Mbappé“. ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Giovanniha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di gazzetta.it, parlando della carriera di, ex attaccante della Juventus e attualmente punta del Paris Saint-Germain. Di seguito le parole deldel calciatore italiano,dalla Vecchia Signora dopo uno straordinario exploit in Serie A: “I bianconeri non avrebbero mai voluto lasciarlo partire. Credo sia stata unadel tecnico che era appena arrivato,. Connonmai stato. Pochettino ha cambiato il modo di giocare del PSG. Ora è una squadra più organizzata, con più identità.ha legato tanto con Kimpembe, Kehrer, Bakker, Di Maria e Mbappé“. ...

