Doping | Wada su Schwazer | ' sconvolti da accuse sconsiderate e infondate'

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - L'Agenzia mondiale antidoping (Wada) ha preso atto "con grave preoccupazione dei commenti fatti oggi da un giudice di un tribunale di Bolzano, in Italia, in merito alla decisione nel procedimento penale contro il marciatore Alex Schwazer. Sebbene la decisione sia lunga e articolata e dovrà essere valutata interamente", la Wada "è sconvolta dalle molteplici accuse formulate dal giudice contro l'organizzazione e altre parti in questo caso", spiega in una nota la Wada. "Nel corso del procedimento, la Wada ha fornito prove schiaccianti che sono state confermate da esperti indipendenti, che il giudice ha respinto a favore di teorie."

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - L'Agenzia mondiale antidoping (Wada) ha preso atto "con grave preoccupazione dei commenti fatti oggi da un giudice di un tribunale di Bolzano, in Italia, in merito alla decisione nel procedimento penale contro il marciatore Alex Schwazer. Sebbene la decisione sia lunga e articolata e dovrà essere valutata interamente", la Wada "è sconvolta dalle accuse sconsiderate e infondate da parte del giudice contro l'organizzazione e altre parti in questo caso", spiega in una nota la Wada. Il Giudice per le indagini preliminari, Walter Pelino, del Tribunale di Bolzano, ha assolto il 36enne al processo di primo grado per doping, disponendo l'archiviazione del procedimento penale 'per non aver commesso il fatto'.