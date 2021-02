De Zerbi: “Da tempo siamo stabilmente subito dopo le big, non deve essere scontato” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a SassuoloChannel per presentare la gara di domani contro il Bologna: “siamo consapevoli che adesso nel calcio vale tutto e ci dobbiamo abituare al momento storico che stiamo passando. Se guardiamo con oggettività ci stiamo stabilizzando subito dopo le 7 migliori squadre d’Italia, ora è diventato consolidato l’ottavo posto, non dalla classifica ma è quasi due gironi che siamo dopo le prime 7 e sembra tutto scontato ma dietro abbiamo squadre come Torino, Sampdoria, Fiorentina, oltre al Verona che sta facendo dall’anno scorso campionati strepitosi. Noi sappiamo che non è tutto normale e che quando perdiamo subiamo delle critiche ma è così, se ci vuoi stare in questo ambiente devi abituarti a far scivolare tutte le ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roberto De, allenatore del Sassuolo, ha parlato a SassuoloChannel per presentare la gara di domani contro il Bologna: “consapevoli che adesso nel calcio vale tutto e ci dobbiamo abituare al momento storico che stiamo passando. Se guardiamo con oggettività ci stiamo stabilizzandole 7 migliori squadre d’Italia, ora è diventato consolidato l’ottavo posto, non dalla classifica ma è quasi due gironi chele prime 7 e sembra tuttoma dietro abbiamo squadre come Torino, Sampdoria, Fiorentina, oltre al Verona che sta facendo dall’anno scorso campionati strepitosi. Noi sappiamo che non è tutto normale e che quando perdiamo subiamo delle critiche ma è così, se ci vuoi stare in questo ambiente devi abituarti a far scivolare tutte le ...

GuerrieroMorgan : @vivinnsss In mancanza di sonno, il cervello umano trova molte idee stravaganti per passare il suo tempo. Rudy Zerbi è una di esse ahahah - infoitsport : Calcio: Sassuolo, De Zerbi 'vittoria che ci mancava da tempo' - matteo_zerbi : RT @RobertoBurioni: Una cosa vi dico: è molto difficile per un vaccino avere un’efficacia sul campo maggiore di questa. Adesso sbrighiamoci… - clikservernet : De Zerbi: “Vittoria che mancava da tempo e che abbiamo cercato fino alla fine” - Noovyis : (De Zerbi: “Vittoria che mancava da tempo e che abbiamo cercato fino alla fine”) Playhitmusic - -