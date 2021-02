Covid: in dieci Regioni l'indice Rt è sopra 1, dice l'Iss (Di venerdì 19 febbraio 2021) AGI - Nell'ultima settimana di monitoraggio si osserva in Italia "un peggioramento nel livello generale del rischio". Una Regione (Umbria) ha un livello di rischio alto, mentre sono 12 (contro le 10 della settimana precedente) le Regioni con una classificazione di rischio moderato: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Fvg, lombardia, Marche, Molise, Bolzano, TrentoToscana e Val d'Aosta (di cui sei ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane), e le restanti otto con rischio basso. È quanto si legge nella bozza del report di monitoraggio settimanale della cabina di regia ministero della Salute-Iss. dieci Regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia, Liguria, Molise, Bolzano, Trento, Toscana e Umbria) hanno un Rt puntuale maggiore di 1 di cui nove (tutte tranne la Basilicata) anche nel limite ... Leggi su agi (Di venerdì 19 febbraio 2021) AGI - Nell'ultima settimana di monitoraggio si osserva in Italia "un peggioramento nel livello generale del rischio". Una Regione (Umbria) ha un livello di rischio alto, mentre sono 12 (contro le 10 della settimana precedente) lecon una classificazione di rischio moderato: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Fvg, lombardia, Marche, Molise, Bolzano, TrentoToscana e Val d'Aosta (di cui sei ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane), e le restanti otto con rischio basso. È quanto si legge nella bozza del report di monitoraggio settimanale della cabina di regia ministero della Salute-Iss.(Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia, Liguria, Molise, Bolzano, Trento, Toscana e Umbria) hanno un Rt puntuale maggiore di 1 di cui nove (tutte tranne la Basilicata) anche nel limite ...

