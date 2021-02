Covid, Commissione UE approva modifiche aiuti di Stato per imprese Sud Italia (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il regime degli aiuti di Stato a sostegno delle imprese del Mezzogiorno messo in campo dell’Italia è “necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”. È quanto ha deciso oggi la Commissione europea, che ha approvato la modifica del regime Italiano a sostegno delle imprese dell’Italia meridionale colpite dalla pandemia. La scorsa settimana l’Italia aveva notificato alla Commissione una serie di modifiche. Innanzitutto la proroga della durata del regime fino al 31 dicembre 2021, poi l’aumento del bilancio totale stimato del regime, che stanzia 4,8 miliardi di euro per il 2021 (1,5 miliardi di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il regime deglidia sostegno delledel Mezzogiorno messo in campo dell’è “necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di unomembro”. È quanto ha deciso oggi laeuropea, che hato la modifica del regimeno a sostegno delledell’meridionale colpite dalla pandemia. La scorsa settimana l’aveva notificato allauna serie di. Innanzitutto la proroga della durata del regime fino al 31 dicembre 2021, poi l’aumento del bilancio totale stimato del regime, che stanzia 4,8 miliardi di euro per il 2021 (1,5 miliardi di ...

