"Cosa succede nei camerini". Sonia Lorenzini è un fiume in piena: svelato il dietro le quinte del GF Vip (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sappiamo tutto di ciò che succede nella Casa più spiata d'Italia. Telecamere ovunque che ci permetto di non perderci nemmeno un momento di ciò che fanno i nostri amati vipponi. La diretta live h24 è una delizia, un guilty pleasure davvero irrinunciabile. Ma esiste qualcos'altro di misterioso che fa parte del GF Vip. Vi siete mai chiesti dei vipponi che non sono più nella Casa?! Loro che si vedono due volte a settimana in studio, per la diretta del GF Vip, e succede di tutto. Ebbene, anche questo piccolo sottogruppo nasconde frecciate, gossip e chi più ne ha più ne metta. Si parla del gelo tra Antonella Elia e Elisabetta Gregoraci o di Massimiliano Morra additato di non salutare nessuno… Nella giornata di ieri Sonia Lorenzini intervistata a Casa Chi ha rivelato tutto ciò che succede ...

