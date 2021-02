C’è posta per te 20 febbraio 2021: due super ospiti alla corte di Maria (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una edizione dal sapore quasi completamente italiano quella di C’è posta per te in onda nel 2021. Come aveva infatti annunciato Maria de Filippi, sarebbe stata ed è una edizione made in Italy, se così possiamo dire. La produzione di C’è posta per te ha infatti preferito puntare su ospiti italiani da poter monitorare e controllare nel rispetto della salute di tutti i protagonisti del programma di Canale 5 e delle tante persone che lavorano dietro C’è posta per te. Non è stato facile e la stessa de Filippi ha spiegato che molti dei protagonisti scelti per C’è posta non hanno partecipato in quanto positivi ai tamponi. Ma nonostante questo il programma è andato in onda con gratissimi ospiti e soprattutto ascolti da record. Se di covid si parla tantissimo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una edizione dal sapore quasi completamente italiano quella di C’èper te in onda nel. Come aveva infatti annunciatode Filippi, sarebbe stata ed è una edizione made in Italy, se così possiamo dire. La produzione di C’èper te ha infatti preferito puntare suitaliani da poter monitorare e controllare nel rispetto della salute di tutti i protagonisti del programma di Canale 5 e delle tante persone che lavorano dietro C’èper te. Non è stato facile e la stessa de Filippi ha spiegato che molti dei protagonisti scelti per C’ènon hanno partecipato in quanto positivi ai tamponi. Ma nonostante questo il programma è andato in onda con gratissimie soprattutto ascolti da record. Se di covid si parla tantissimo ...

