Cagliari, squadra in silenzio stampa e Di Francesco è in bilico. Un tecnico in pole (Di sabato 20 febbraio 2021) Un buon Cagliari per almeno un'ora senza creare però grandissime occasioni e quelle rare non sono state sfruttate. Alla fine i sardi sono stati battuti in casa dal Torino e la serie di partite senza vittoria si allunga a 16 (11 sconfitte e 5 pareggi). Manca la tranquillità come si vede nello sguardo dei giocatori. C'è chi come Simeone ha lasciato il campo in lacrime, c'è chi è uscito dal terreno di gioco stizzito come Nainggolan per la sostituzione. Lo spogliatoio è in ebollizione e la società ha imposto il silenzio stampa a tecnico e calciatori. Intanto il presidente Giulini valuta l'esonero di Di Francesco nonostante lo abbia blindato lo scorso 24 gennaio con il rinnovo contrattuale. Si parla di un arrivo a Cagliari di Semplici ex allenatore della Spal.

