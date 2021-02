Bill Gates | chi è davvero il fondatore di Microsoft | età | moglie | vita privata e carriera

(Di venerdì 19 febbraio 2021)è stato a lungo l’uomo più ricco del mondo grazie a: scopriamo chi èildell’azienda leader nel settore dei software. Tra gli anni ’80 e ’90 la diffusione dei personal computer nelle case dei cittadini del mondo è stata una delle novità più significative in campo tecnologico. In quel L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Bill Gates: «I Paesi ricchi dovrebbero mangiare solo carne sintetica. Ecco perché» - Adnkronos : #BillGates ospite di #FabioFazio a '#Chetempochefa' - Corriere : La figlia di Bill Gates si vaccina e scherza sui no-Vax: «Non mi è stato impiantato nes... - Grosiglioni : RT @Corriere: Bill Gates: «Io accusato su Internet di complotto? Mi sono sorpreso» - o_xenos : RT @Corriere: RT @paolobenanti: Su @7Corriere de @Corriere in edicola oggi, un commento alla cultura che ha generato i grandi dell'IT: Bi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Gates

Le risorse saranno destinati alla ong Gavi - Vaccine Alliance " l'organizzazione per la diffusione dei vaccini nelle popolazioni più povere finanziata anche dalla fondazione&Melissa" e al ...... i sintomi che indicano che sei immune Covid, quanto dura l'immunità dopo l'infezione: la nuova scoperta Non solo pandemie: le due più grandi minacce post - Covid, secondoVirgilio è: ...Bill Gates è stato a lungo l’uomo più ricco del mondo grazie a Microsoft: scopriamo chi è davvero il fondatore dell’azienda leader nel settore dei software. Tra gli anni ’80 e ’90 la diffusione dei ...(Teleborsa) - Il presidente Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti doneranno 4 miliardi di dollari per la distribuzione di vaccini anti-Covid ai paesi a basso e medio reddito. Le risorse saranno ...