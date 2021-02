Bari | internalizzazioni 118 e Cup | Asl dà via libera a 450 assunzioni Emiliano | impegno mantenuto

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La Aslha dato il via al processo di internalizzazione del Servizio 118 e del Centro Unico Prenotazioni (CUP). Un percorso sancito nella de250 del 19 febbraio 2021, in cui si dà mandato a ...

Un percorso sancito nella delibera 250 del 19 febbraio 2021, in cui si dà mandato a Sanitaservice, la società in house di cui ASLè socio unico, di procedere all'internalizzazione dei ...... che si paventa il trasferimento del reparto di psichiatria del Perinei da Altamura a. Una ...e stabilizzazioni. Una debacle totale in una Puglia capace di autoflagellarsi con un ...La Asl Bari ha dato il via al processo di internalizzazione del Servizio 118 e del Centro Unico Prenotazioni (CUP). Un percorso sancito nella delibera 250 del 19 febbraio 2021, in cui si dà mandato a ...