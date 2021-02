Alpha Tauri AT02: svelata la nuova vettura 2021 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Pochi minuti fa, a Salisburgo, è stata presentata la nuova Alpha Tauri AT02. Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, che già ieri avevano dato uno sguardo alla livrea della nuova vettura, svelano la monoposto 2021. Proprio come lo scorso anno, il lancio della scuderia di Faenza è stato aperto da una mini sfilata di moda. Livrea Alpha Tauri AT02 Alpha Tauri è la seconda scuderia a svelare la nuova vettura dopo la McLaren di lunedì scorso. Cambiano i colori della nuova livrea, blu opaco e bianca. La presentazione è avvenuto nel nuovo showroom dell’Alpha Tauri a Salisburgo, in Austria. Pierre Gasly e Yuki ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Pochi minuti fa, a Salisburgo, è stata presentata la. Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, che già ieri avevano dato uno sguardo alla livrea della, svelano la monoposto. Proprio come lo scorso anno, il lancio della scuderia di Faenza è stato aperto da una mini sfilata di moda. Livreaè la seconda scuderia a svelare ladopo la McLaren di lunedì scorso. Cambiano i colori dellalivrea, blu opaco e bianca. La presentazione è avvenuto nel nuovo showroom dell’a Salisburgo, in Austria. Pierre Gasly e Yuki ...

