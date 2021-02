Alfonso Signorini su tutte le furie: “No” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. A quanto pare il direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini, avrebbe preso una decisione molto importante. Sembra proprio che Alfonso Signorini, direttore del giornale Chi e conduttore televisivo abbia preso una decisione che riguarda la trasmissione del Grande Fratello vip. Intanto questa sera andrà in onda una nuova puntata dello Leggi su youmovies (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. A quanto pare il direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello Vip, avrebbe preso una decisione molto importante. Sembra proprio che, direttore del giornale Chi e conduttore televisivo abbia preso una decisione che riguarda la trasmissione del Grande Fratello vip. Intanto questa sera andrà in onda una nuova puntata dello

Sonia43781522 : Alfonso Signorini perke non allunghi il grande fratello????chi ci fa compagnia??? - juvbrtny : @trashinfinit Ma guarda qui si dice un dato di fatto, che poi a voi non interessi a me non frega nulla Potrei fare… - Giornaleditalia : Gf Vip 5, Antonella Elia fuori? Alfonso Signorini si schiera - lealemon2011 : Alfonso Signorini. Gf Vip, televoto sospeso tra Stefania Orlando e Giulia Salemi. «Preso un provvedimento disciplin… - GiangrecoMaria : Volevo dire ad Alfonso Signorini che se stasera mette al patibolo Dayane, senza nemmeno difenderla dopo tutto quell… -