Abruzzo, ritrovati i corpi dei 4 dispersi sul monte Velino: non si avevano notizie dal 24 gennaio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Abruzzo, trovati i corpi dei 4 dispersi sul monte Velino Sono stati ritrovati i corpi dei quattro escursionisti dispersi sul massiccio del monte Velino, in Abruzzo, lo scorso 24 gennaio. Tonino Durante, Gian Mauro Frabotta, Valeria Mella, Gianmarco Degni sono stati travolti da una valanga in zona Valle Majelama e i cadaveri erano nascosti da una fitta coltre di neve. Dopo settimane di ricerche con elicotteri e cani, gli agenti e i soccorritori hanno ritrovato i corpi. A ostacolare il ritrovamento sono state le difficilissime condizioni meteo che hanno interessato la zona. Nei primi giorni a orientare gli spostamenti dei soccorritori era stato il segnale di un cellulare ...

