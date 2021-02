Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2021 ore 19:45 (Di giovedì 18 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 18 FEBBRAIO 2021 ORE 19.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO DELLE CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE SPOSTIMAOCI SULL’A24 Roma-TERAMO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO RISULTA INCOLLONNATO ALL’ALTEZZA DI PONTE DI NONA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ANDIAMO SULLA Roma FIUMICINO DOVE IL TRAFFICO E INCOLONNATO TRA L’ANSA DEL TEVERE ED IL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DOVUTO AI LAVORI SUL VIADOTTO SPOSTANDOCI SULLA CASSIA TROVIAMO DELLA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ALL’ATLEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 18 FEBBRAIOORE 19.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO DELLE CODE TRA LA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE SPOSTIMAOCI SULL’A24-TERAMO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO RISULTA INCOLLONNATO ALL’ALTEZZA DI PONTE DI NONA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ANDIAMO SULLAFIUMICINO DOVE IL TRAFFICO E INCOLONNATO TRA L’ANSA DEL TEVERE ED IL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DOVUTO AI LAVORI SUL VIADOTTO SPOSTANDOCI SULLA CASSIA TROVIAMO DELLA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ALL’ATLEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI ...

tamicheA1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità risolto l'incidente sul lungotevere Testaccio, ripristinati i percorsi delle linee bus 83, 170 e 781. - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Viabilità #Roma. rallentamenti in via del Casale di San Basilio - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Viabilità #Roma. rallentamenti in via Taranto - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Viabilità #Roma. rallentamenti in via del Casale di San Basilio -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Tamponi a chi entra in Italia dall'Austria: l'ordinanza del ministro c'è, i controlli no ... "fanno sapere che sono in attesa delle disposizioni attuative dell'ordinanza" da Roma. Nel frattempo "lo sforzo maggiore è concentrato sul controllo dei mezzi in uscita per assicurare la viabilità ...

Tamponi a chi arriva dall'Austria: l'ordinanza del ministro Speranza c'è, i controlli no ... "fanno sapere che sono in attesa delle disposizioni attuative dell'ordinanza" da Roma. Nel frattempo "lo sforzo maggiore è concentrato sul controllo dei mezzi in uscita per assicurare la viabilità ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera ... "fanno sapere che sono in attesa delle disposizioni attuative dell'ordinanza" da. Nel frattempo "lo sforzo maggiore è concentrato sul controllo dei mezzi in uscita per assicurare la...... "fanno sapere che sono in attesa delle disposizioni attuative dell'ordinanza" da. Nel frattempo "lo sforzo maggiore è concentrato sul controllo dei mezzi in uscita per assicurare la...