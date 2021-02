Vaccinazioni al via anche a San Giovanni Bianco, in 90 hanno ricevuto lo Pfizer (Di giovedì 18 febbraio 2021) È iniziata anche all’ospedale di San Giovanni Bianco la fase 1 Ter della campagna vaccinale. A ricevere il vaccino Pfizer 90 persone, con età compresa tra i 95 (classe 1925) e gli 82 anni (classe 1939), residenti in Valle Brembana. Le operazioni si sono svolte sotto la supervisione di Giulia Bombardieri, direttore medico del presidio. Medico di riferimento Giampaolo Quinzan, infettivologo del Papa Giovanni, che insieme al collega Giovanni Rocchi si occupa dell’anamnesi dei pazienti candidati alla vaccinazione. Ad eseguire le Vaccinazioni invece 3 infermieri, che lavorano sotto la supervisione di Cristina Caldara, responsabile per la Direzione professioni sanitarie e sociale dei processi socio-assistenziali territoriali. Fondamentale anche il lavoro ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 febbraio 2021) È iniziataall’ospedale di Sanla fase 1 Ter della campagna vaccinale. A ricevere il vaccino90 persone, con età compresa tra i 95 (classe 1925) e gli 82 anni (classe 1939), residenti in Valle Brembana. Le operazioni si sono svolte sotto la supervisione di Giulia Bombardieri, direttore medico del presidio. Medico di riferimento Giampaolo Quinzan, infettivologo del Papa, che insieme al collegaRocchi si occupa dell’anamnesi dei pazienti candidati alla vaccinazione. Ad eseguire leinvece 3 infermieri, che lavorano sotto la supervisione di Cristina Caldara, responsabile per la Direzione professioni sanitarie e sociale dei processi socio-assistenziali territoriali. Fondamentaleil lavoro ...

