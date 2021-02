Uomini e Donne, protagonista del GF Vip punta al trono (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un’altra grande protagonista del GF Vip si è detta pronta a fare Uomini e Donne. Corinne Clrey intervistata da Nuovo ha rivelato che sarebbe disposta a partecipare al trono Over. “Fare la tronista potrebbe essere divertente. Non sarei facile nel programma. Dovrebbero fare quello che voglio io, perché sono una donna che dà molto, ma che pretende ancora di più”. Considerando il caratterino di Corinne, la redazione dovrebbe prenderla subito! Corinne Clery e le parole per i suoi ex coinquilini. “Lo show è stato un divertimento unico. Ho legato molto con Tonon, anche se poi mi ha delusa. Finito lo show, finito tutto. – ha rivelato a Vanity Fair – Venne da me a fare il Natale perché era solo e poi mai più sentito. Giulia De Lellis, l’influencer, caruccia, ma di un’ignoranza unica. Non sapeva dov’era la Torre Eiffel. Serena ... Leggi su biccy (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un’altra grandedel GF Vip si è detta pronta a fare. Corinne Clrey intervistata da Nuovo ha rivelato che sarebbe disposta a partecipare alOver. “Fare la tronista potrebbe essere divertente. Non sarei facile nel programma. Dovrebbero fare quello che voglio io, perché sono una donna che dà molto, ma che pretende ancora di più”. Considerando il caratterino di Corinne, la redazione dovrebbe prenderla subito! Corinne Clery e le parole per i suoi ex coinquilini. “Lo show è stato un divertimento unico. Ho legato molto con Tonon, anche se poi mi ha delusa. Finito lo show, finito tutto. – ha rivelato a Vanity Fair – Venne da me a fare il Natale perché era solo e poi mai più sentito. Giulia De Lellis, l’influencer, caruccia, ma di un’ignoranza unica. Non sapeva dov’era la Torre Eiffel. Serena ...

