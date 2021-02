Ultime Notizie Roma del 18-02-2021 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 febbraio 2021)dailynews radiogiornale 18 febbraio Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno che un’apertura di 15 senatori che hanno votato No la fiducia saranno espulsi lo Annuncia il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi le chiede io espulsa mi candido per un posto nel direttivo ora ha scosso dall’espulsione replica voglio riflettere Intanto in corso nell’anno della camera Il dibattito sulla fiducia al Governo draghi il presidente del consiglio non segue dai banchi del governo alle 18 e ottenete la sorella poi le dichiarazioni di voto e alle 20 avrà inizio la chiama per la votazione di fiducia che mi sa che la vede parte una nuova indagine rapida dell’istituto superiore di sanità per stabilire una mappatura sul territorio italiano del grado di diffusione delle varianti Quella inglese brasiliane sudafricana l’obiettivo di identificare tra i campioni ...