Siviglia, Lopetegui rende omaggio ad Haaland: "Non meritavamo di perdere ma loro hanno uno dei migliori al mondo…"

Sperava chiaramente in un risultato differene Julen Lopetegui dopo la sfida di Champions League del suo Siviglia contro il Borussia Dortmund. Eppure, il club spagnolo si è dovuto arrendere alla forza dei rivali. In modo particolare di Erling Haaland, centravanti dei tedeschi, autore di una straordinaria doppietta. Il mister iberico, parlando ai canali della Uefa dopo la sfida, ha commentato la partita ma anche l'incredibile prova del giovane norvegese.

Lopetegui esalta Haaland

"Sicuramente per noi non è un buon risultato. La sconfitta interna contro il Borussia Dortmund non può essere qualcosa di positivo", ha esordito Lopetegui.

