Priorità nelle vaccinazioni anti-covid ai sindaci, Palmieri: “Prima i miei cittadini, io sarò l’ultimo” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoscigno – “Mi sottoporrò al vaccino per il contrasto al coronavirus dopo che tutti i cittadini della mia comunità si saranno vaccinati”. Esordisce così, il sindaco del comune di Roscigno, Pino Palmieri, in riferimento alla missiva inviata dall’Anci Campania al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di richiesta per effettuare le vaccinazioni anti-covid con Priorità ai sindaci campani. “I dati epidemiologici evidenziano, in Campania – si legge nella nota a firma dell’avvocato ed esponente Anci Campania, Carlo Marino -una costante crescita dei contagi tra i sindaci. I primi cittadini – prosegue la nota – sono autorità sanitarie dei loro territori, hanno contatti con centinaia di persone ogni ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoscigno – “Mi sottoporrò al vaccino per il contrasto al coronavirus dopo che tutti idella mia comunità si saranno vaccinati”. Esordisce così, il sindaco del comune di Roscigno, Pino, in riferimento alla missiva inviata dall’Anci Campania al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di richiesta per effettuare leconaicampani. “I dati epidemiologici evidenziano, in Campania – si legge nella nota a firma dell’avvocato ed esponente Anci Campania, Carlo Marino -una costante crescita dei contagi tra i. I primi– prosegue la nota – sono autorità sanitarie dei loro territori, hanno contatti con centinaia di persone ogni ...

